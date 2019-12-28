الباز: نهاية أردوغان ستكون من «الأبشع في التاريخ»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن نهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستكون من أبشع النهايات في التاريخ، لأنه رجل يمارس أقذر أنواع البلطجة على دول العالم.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أردوغان يبلطج على دول العالم، وكله من أجل الغاز، خناقة اقتصادية بحتة، لا علاقة للإسلام بها".



وأردف: "نتحدث عن نهاية هتلر وموسوليني وأسامة بن لادن والبغدادي، نهاية أردوغان ستكون من أبشع النهايات".



وأشار الباز إلى أن أردوغان لن يرسل قوات تركية إلى ليبيا، لأن المعارضة التركية لن توافق، موضحًا أن المعارضة التركية لا تمانع اتفاقية عسكرية مع ليبيا، لأن فيها خيرا قادما لهم، لكنهم يمانعون إرسال أبنائهم، لهذا سيستخدم أردوغان مرتزقة من سوريا وغيرها.

