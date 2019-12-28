هدوء يسود اللجان الامتحانية بجامعة قناة السويس

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، لجان الامتحانات بكليات الجامعة، حيث رفاقها في جولتها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة.



وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، أن الامتحانات شهدت التزاما وانضباطا ملحوظين منذ الصباح الباكر، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات متطلب حقوق الإنسان والتخلفات.



كما أعلنت رئيس الجامعة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع حالات عدم استقرار الأحوال الجوية، هذا وتفقدت رئيس الجامعة النقاط الطبية داخل اللجان، وذلك للتأكد من توافر كل الأدوية والاحتياجات اللازمة للتعامل مع أى حالات تحتاج لتدخل سريع.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة منذ أسابيع قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم تعليق أرقام الجلوس والجدول على أبواب اللجان وضوابط حسن سير العملية الامتحانية.



وقال إن طلاب الجامعة خلال هذا الأسبوع يؤدون امتحانات متطلبات الجامعة من السبت 28 حتى الثلاثاء 31 ديسمبر، كما يؤدي الطلاب امتحانات التخلفات خلال هذا الأسبوع لتبدأ الامتحانات النظرية السبت القادم 4 يناير.



هذا وبدأت رئيس الجامعة جولتها بتفقد لجان الامتحانات داخل كلية الحاسبات والمعلومات، حيث استقبلها الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتي أكدت أن 411 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات متطلب حقوق الإنسان داخل لجان الامتحانات بالكلية.



وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد مدرج عثمان ومدرجات كلية العلوم، حيث استقبلتها الدكتورة مها فريد وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والتي يؤدي داخلها 810 طلاب وطالبات من معهد فني التمريض امتحانات متطلب الجامعة.



هذا وتوجهت رئيس الجامعة ونوابها إلى كلية الزراعة واستقبلها الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة، والذي أكد أن الكلية اليوم تعقد بها امتحانات التخلفات لـ45 طالبا وطالبة على أن تعقد غدا امتحانات متطلب الجامعة لـ1500 طالب وطالبة.



واستأنفت رئيس الجامعة جولتها الامتحانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث استقبلها الدكتور عادل السعدني عميد الكلية، والدكتور محمد التهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدي 100 طالب وطالبة امتحانات التخلفات بالكلية، ثم تابعت جولتها بكلية التربية، حيث استقبلها الدكتور مدحت صالح والذي أكد أن 1460 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات متطلب الجامعة.



ثم توجهت رئيس الجامعة لكلية التمريض، حيث استقبلتها الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية، والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



حيث أكدت عميد الكليه أن 230 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات مادة حقوق الإنسان اليوم.



وأنهت رئيس الجامعة جولتها بتفقد كليتي الهندسة والصيدلة، حيث استقبلها الدكتور إيهاب لطفي، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والذي أكد أن 490 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم بالمستوى الأولي مادة تاريخ هندسي بالفترة الصباحية، كما يؤدي امتحانات التخلفات بكلية الصيدلة 26 طالبا وطالبة.



هذا ورافق رئيس الجامعة بجولته اللواء عماد جودة، مدير إدارة الأمن بالجامعة، والدكتور أيمن جمعة، مدير عام العلاقات العامة، ومجدي خلاف، مدير المراسم بمكتب رئيس الجامعة.