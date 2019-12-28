الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

قالت السلطات المكسيكية يوم الجمعة إن تفشي مرض الجدري المائي أجبرها على أن تغلق بشكل مؤقت ملجأ يؤوي مهاجرين من أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك مع سعي المسؤولين لاحتواء هذا الفيروس شديد العدوى.



وقال مسؤولون في ولاية تشيواوا المكسيكية في بيان إن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق يوم الخميس بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا بالفيروس.



ويشعر معظم المصابين بالجدري المائي بأنهم ليسوا على ما يرام وبأعراض من بينها حكة وطفح جلدي على شكل بثور وارتفاع في درجة الحرارة وصداع وإرهاق ولكن البعض يصاب بتعقيدات خطيرة.



ويمثل ذلك المرفق الذي يؤوي نحو 800 شخص جزءا من شبكة ملاجئ في المكسيك تستخدمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تطبيق سياستها بإرسال المهاجرين الذين أغلبهم من أمريكا الوسطى جنوبي الحدود في الوقت الذي يجري فيه بحث طلباتهم للجوء.



ولم يرد الملجأ الذي تديره الحكومة الاتحادية المكسيكية على طلب للتعليق.



ونقلت صحيفة "إل دياريو" المكسيكية عن مسؤول اتحادي قوله إن هذا الفيروس نقلته فتاة من هندوراس أعادتها الحكومة الأمريكية للمكسيك بموجب سياستها المعروفة باسم بروتوكولات حماية المهاجرين.



وقال مسؤولو صحة بولاية تشيواوا إنه تم احتواء الفيروس ولم يتبقى مريضا سوى أقل من 50 شخصا فقط. ويجري تطعيم مهاجرين كثيرين ولاسيما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.