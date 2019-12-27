خبير مروري: الملصق الإلكتروني يتيح التتبع في حال سرقة السيارة

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن الإدارة العامة للمرور بذلت مجهودات كبيرة لتحسين حالة الطرق، ما أدى إلى انخفاض معدل الحوادث.



تعريف الملصق الإلكتروني



وأضاف الشاهد، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الجمعة، أن الملصق الإلكتروني هو شريحة إلكترونية يتم تركيبها في كل أنواع المركبات، وليس الملاكي فقط.



وأوضح أن الشريحة الإلكترونية تكشف معلومات عن مالك المركبة، وعن اللوحة المعدنية للسيارة، فضلا عن أنها ستتيح التتبع حال سرقتها.



عقوبة نزعه في قانون المرور



كما ناشد بضرورة تطبيق العقوبة على من ينزع الملصق الإلكتروني، موضحا أن عقوبة نزع الملصق في مشروع قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، مشددا على ضرورة إدراج نزعه ضمن المخالفات التي لا يتم التصالح عليها.