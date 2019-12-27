تونس: ترجيحات بالإعلان عن تشكيل الحكومة غدًا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بأن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسي المكلف، جدد التزامه بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية ويرجح الإعلان عنها غدا.



وخلال الفترة الماضية، توقف مسار المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، بدار الضيافة في قرطاج.



ولم يجر الجملي خلال اليومين الأخيرين لقاءات رسمية مع ممثلي أحزاب سياسية أو شخصيات مستقلة، واكتفى بمواصلة النظر في السير الذاتية التي تلقاها من المستقلين.



ويعكف الجملي على اختيار شخصيات لتعيينها على رأس 15 وزارة كانت ستمنح لشخصيات منتمية لأحزاب سياسية، علما أن خياراته استقرت بشأن عدة وزارات أخرى بخلاف هذه الوزارات.



وتوقفت لقاءات تشكيل الحكومة بعد إعلان الجملي عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، عقب تعثر المشاورات بين النهضة من جهة، وبين التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.



وفي الأثناء ما زالت المشاورات الموازية غير المعلنة متواصلة بين ممثلي أحزاب النهضة وقلب تونس وبعض رؤساء الكتل البرلمانية.