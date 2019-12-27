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فن

"أسوان لأفلام المرأة" يكرم نيللي كريم في دورته الرابعة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:22 م
نيللي كريم
نيللي كريم
حسين الجندي
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يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمالا تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، إن اختيار نيللي كريم للتكريم في دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت في أداء العديد من الشخصيات المميزة على شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة المتجددة القادرة علي إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة.

وأشار عبدالخالق إلى أن نيللي كريم نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها، فصارت اسمًا يتردد كلما جري البحث عن نساء مثقفات جديرات يتصدرن المشهد الفني.

وأكد الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان أن نيللي كريم نجحت خلال مشوارها السينمائي في أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقى في ذاكرة السينما المصرية مثل فيلم "واحد صفر" و"678" و"أنت عمري" و"يوم للستات".

وأوضح أبوالعلا أن إبداع نيللي كريم على شاشة السينما يستحق التكريم والاحتفاء به، خاصة أنها قدمت نوعيات مختلفة من الأفلام، منها الكوميدي والسياسي والرومانسي والاجتماعي، وهو ما يؤكد حرصها على اختيار أعمالها بدقة شديدة.

وشددت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على انحياز نيللي كريم الواضح للمرأة وقضاياها سواء من خلال الأعمال التى قدمتها على شاشة السينما أو في الدراما التليفزيونية.

وأضافت: نيللي كريم تطرح في كل عمل فني تقدمه قضية تمس المرأة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وهي نموذج رائع لإبداع المرأة على شاشة السينما.

وبدأت نيللي كريم حياتها المهنية كراقصة باليه قبل أن تصبح إحدى أهم ممثلات جيلها بالعالم العربي، وتم تقديمها لأول مرة إلى الجماهير من قبل الفنانة البارزة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر" عام 2000 قبل مشاركتها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية - نيويورك" عام 2004.

وقدمت نيللي خلال مسيرتها السينمائية ما يقرب من 21 فيلمًا منها: "بشتري راجل، هيبتا، الفيل الأزرق، الرجل الغامض بسلامته، 678، زهايمر، واحد صفر، إحنا اتقابلنا قبل كده، أحلام الفتى الطايش، آخر الدنيا، حرب أطاليا، فتح عينيك، أنت عمري، إسكندرية - نيويورك"، اشتباك".

كما شاركت نيللي في بطولة عدد كبير من المسلسل منها: "سجن النسا، بنت اسمها ذات، تحت السيطرة، اختفاء، لأعلى سعر، سقوط حر، وجه القمر، العميل 1001، حديث الصباح والمساء، سرايا عابدين".

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