خريطة أقوى حفلات رأس السنة

ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة، انطلاقة حفلات ليلة رأس السنة الموافق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشارك أغلب نجوم الغناء في مصر والعالم العربي في عدة حفلات.



"الدستور" تطرح في المساحة التالية خريطة أبرز احتفالات رأس السنة



- محمد حماقي

يحيي حفل رأس السنة بصحبة اللبنانية مايا دياب بفندق "دوسيت" التجمع الخامس.



-هيفاء وهبي

تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفل رأس السنة بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة.



- محمد منير

يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل ليلة رأس السنة بفندق تريومف القطامية، في الحفل الذي تشاركه فيه المطربة مى كساب، والمطرب مصطفى شوقى.



- محمد فؤاد

يحيي حفل رأس السنة بفندق جراند حياة تاور، ويشاركه الحفل كل من المطربة مروى والمطرب أحمد سعد.



- وائل جسار

يحيي حفل ليلة رأس السنة بفندق سميراميس، وتصل سعر تذكرة الحفل إلى 8500 جنيه.



- عاصي الحلاني

يحيي حفل رأس السنة في فندق "كونكورد السلام" بالقاهرة.



- نيكول سابا

تحيي حفل رأس السنة في مصر في فندق كمبنسكي رويال مكسيم بالاس، بالقاهرة الجديدة.



- عمرو دياب

لم يقرر بعد موعد حفلته، لكنه من المفترض أن يقدمها بمدينة الغردقة بشكل خاص بعيدًا عن الأجواء الجماهيرية مثلما فعل في العام الماضي.