-
الجمعة 27 ديسمبر 2019 الموافق 01 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خريطة أقوى حفلات رأس السنة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة، انطلاقة حفلات ليلة رأس السنة الموافق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشارك أغلب نجوم الغناء في مصر والعالم العربي في عدة حفلات.

"الدستور" تطرح في المساحة التالية خريطة أبرز احتفالات رأس السنة

- محمد حماقي
يحيي حفل رأس السنة بصحبة اللبنانية مايا دياب بفندق "دوسيت" التجمع الخامس.

-هيفاء وهبي
تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفل رأس السنة بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة.

- محمد منير
يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل ليلة رأس السنة بفندق تريومف القطامية، في الحفل الذي تشاركه فيه المطربة مى كساب، والمطرب مصطفى شوقى.

- محمد فؤاد
يحيي حفل رأس السنة بفندق جراند حياة تاور، ويشاركه الحفل كل من المطربة مروى والمطرب أحمد سعد.

- وائل جسار
يحيي حفل ليلة رأس السنة بفندق سميراميس، وتصل سعر تذكرة الحفل إلى 8500 جنيه.

- عاصي الحلاني
يحيي حفل رأس السنة في فندق "كونكورد السلام" بالقاهرة.

- نيكول سابا
تحيي حفل رأس السنة في مصر في فندق كمبنسكي رويال مكسيم بالاس، بالقاهرة الجديدة.

- عمرو دياب
لم يقرر بعد موعد حفلته، لكنه من المفترض أن يقدمها بمدينة الغردقة بشكل خاص بعيدًا عن الأجواء الجماهيرية مثلما فعل في العام الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب وإليسا وحماقي أبرزهم.. تعرف على نجوم حفلات رأس السنة

"الدستور" ترصد أبرز حفلات رأس السنة 2019

صابر وشيرين يتصدران تسعيرة حفلات رأس السنة

حفلات رأس السنة: أجور المطربين V.S أسعار التذاكر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

حالة نادرة.. سيدة برحمين منفصلين تضع مولودها بمستشفى إسنا التخصصى

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على القاهرة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الجمعة‎

منذ يوم

مصرع 6 وإصابة 5 في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بأسيوط

منذ حوالي 3 ساعات

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

الصور

image description

محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية (صور)

image description

أهالي طنطا يمسحون دموع أيتام عروسين: حضرنا بدعوة الفيس (صور)

image description

المرافق تحاصر الباعة الجائلين في موسم الأقصر السياحي

image description

حملات مكثفة لإزالة إشغالات شواطئ الإسكندرية (صور)

image description

قوافل طبية من جامعة طنطا لرعاية أبناء البحر الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

بدون خبرة.. الحكومة تطلب موظفين للعمل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شويكار

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

أيام زمان

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

نجم الساعة

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

الصحة

"رائحة الفم" مؤشر للإصابة بهذا المرض المعوي

أنظمة غذائية تهدد بصرك

علماء يعملون على جهاز ذاكرة يشبه الدماغ

دراسة: صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

الرئيس نيوز

مصرع شاب صعقا بسبب الأمطار بالدقهلية

مدبولى يصدر قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية لجنة فض منازعات الاستثمار

أمير مرتضى يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك.. ويعلق على صفقة كهربا

الحكومة تعلق على غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيء

منوعات

احتفظ بصخرة لسنوات.. ليكتشف أنها أكثر قيمة من الذهب

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت في حريق منزل

فرض غرامة على شراء السجائر من الباعة الجائلين فى فرنسا

سر خطورة إقلاع وهبوط الطائرات

كشكول

مصرع "طالب" بالدقهلية بعد تعرضه لصاعقة كهربائية نتيجة الأمطار

"التعليم العالي": افتتاح 7 مجتمعات تكنولوجية في المحافظات 2020

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام بـ"تجارة عين شمس"

"الابتكار اللغوي" بجامعة حلوان يستقبل المتدربين.. 27 يناير

إسلام سياسي

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن الرافعى.. القومية المصرية والعصر العثمانى
مدحت بشاى
ياللى كرهتوا الفنون وجهلتوا محاسنها
جمال طه
الأزمة الليبية واشتعال لهيب «حرب الغاز»
ماجد حبته
مطبخ أو «غُرزة» قرطاج!
المزيد

الثقافة

اليوم.. "الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الرباط

افتتاح معرض الفنان جورج بخيت بأوبرا الإسكندرية

"دراسات في تاريخ مصر والعالم العربي" أحدث إصدارات دار الكتب

ملتقى الهناجر يناقش القوى الناعمة ودورها المجتمعي

صفحتنا ع الفيس بوك