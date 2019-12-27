حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 27 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: تتوسع دائرة تحركاتك وترتفع شعبيتك تحت تأثيرات القمر الجديد من برج الجدي فتعيش يوما مثمرا تنشط فيه المساعي وتساعدك سرعة الخاطر على ايجاد الحلول، وتلفت الأنظار بشخصيتك المرنة والذكيّة.

عاطفيًا: قد يكون الشريك مخطئًا في بعض تصرفاته، لكن ما قام به لا يبرّر رد فعلك تجاهه، وقد تدفع ثمنه لاحقًا.

صحيًا: استفد من الوقت المتاح أمامك بعد الظهر واقصد البحر لممارسة السباحة أو التنزه على شاطئه.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.