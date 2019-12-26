مصطفى بكري: العراقيون يرفضون تحول بلدهم لـ «ألعوبة» في يد إيران

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أوضاع العراق صعبة، وأن الطرف الثالث الذي يشعل الأوضاع هو عصائب الحق وحزب الدعوة وكل المتحالفين مع إيران، الذين يسعون لإنهاء المظاهرات.



وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المظاهرات في العراق ترفض الطائفية، وترفض أن يصبح العراق "ألعوبة" في يد إيران.



ولفت بكري، إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح، وضع استقالته تحت تصرف البرلمان، وهناك حديث عن تدخل علي السيستاني لحل الأزمة بين القوى السياسية العراقية.



وأكد بكري، أن الشارع العراقي يتمسك بمطالبه خاصة المتعلقة بتحجيم الوجود الإيراني في العراق في ظل زيادة أعداد الشهداء وإخفاء النشطاء من قبل القوى التابعة لإيران.



وختم بكري، متسائلًا: "أين دور الولايات المتحدة التي تدخلت في العراق وأسقطت النظام الوطني بعدما فتحت أمريكا النار وفجرت الغضب وأشعلت الحروب بين الطوائف من أجل نهب البترول وتدمير العراق بالاتفاق مع إيران؟".