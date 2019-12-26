نادين ويلسون نجيم تطالب بفتح باب الكنائس للجياع والمشردين في لبنان
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:27 م
سناء إسماعيلطباعة
طالبت ملكة جمال لبنان السابقة والإعلامية نادين ويلسون نجيم، الكنائس اللبنانية بفتح أبوابها للجياع والمشردين.
وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لا يكفي أن تكون كنائسنا جميلة بحجارتها وهندستها وأثاثها، بل ينبغي أن تكون جميلة بمؤمنيها...افتحوا أبواب عقولكم الطريرك الراعي".
وأضافت: "افتحو الكنائس لتستقبل الجياع والمشردين! افتحو المدارس للطلاب بدل ما تتشارطو على أقساطكن الخيالية. بيعو شي أرض وساعدو الناس خففو من ألم روحن ووجعهم".
وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لا يكفي أن تكون كنائسنا جميلة بحجارتها وهندستها وأثاثها، بل ينبغي أن تكون جميلة بمؤمنيها...افتحوا أبواب عقولكم الطريرك الراعي".
وأضافت: "افتحو الكنائس لتستقبل الجياع والمشردين! افتحو المدارس للطلاب بدل ما تتشارطو على أقساطكن الخيالية. بيعو شي أرض وساعدو الناس خففو من ألم روحن ووجعهم".