عضو "الليكود" يدعو أعضاء الحزب لانتخاب نتنياهو

أدلى نير بركات، عضو حزب الليكود الإسرائيلي، بصوته في الانتخابات الداخلية للحزب، لاختيار رئيس جديد، حيث دعا أعضاء الحزب إلى النزول للمشاركة.



وقال "بركات" خلال إدلائه بصوته: "صناديق الاقتراع سيتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً، وما زال هناك وقت للإدلاء بأصواتنا ودعم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم الحزب"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



ويجري حزب "الليكود"، اليوم الخميس، انتخابات داخلية على منصب رئاسة الحزب، وهي المرة الأولى التي تتم فيها هذه الانتخابات منذ عام 2014، ويحق لأكثر من 116 ألف عضو بالحزب التصويت فيها، فيما يستمر تصويت اليوم حتى الساعة الحادية عشرة مساء.



وتعقد الانتخابات وسط منافسة شرسة بين نتنياهو، ومنافسه جدعون ساعر، العضو في الحزب، وسط توقعات إسرائيلية بفوز بنيامين، وبأن "جدعون" فرصته ضعيفة في الحصول على الأغلبية لرئاسة الحزب، وأنه لن يتعدى نسبة 25%.