هشام عباس: كنت أخاف الشهرة.. ووالدي عارض دخولي الفن

قال الفنان هشام عباس، إن والده كان من الممانعين لعمله في الفن، وكان يطلب منه الاهتمام بكلية الهندسة.



وأكد خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: أنه بعد أن عمل لفترة كمهندس للصوت وطلبوا منه عمل ألبوم خاف من عالم الشهرة لأنه كانت لا تهمه ولكنه كان يبحث عن السعادة وإسعاد أصدقائه بالغناء لهم.



وأضاف أنه اضطر لدخول عالم الغناء وذلك بسبب التشجيعات التي وجدها من أصدقائه حول تمتعه بصوت جيد وقبول، وكان أول ما قدمه أغنية "الله يسلم حالك".



وتابع أن الأغنية من تلحين وتوزيع حميد الشاعري، وكلمات عادل عمر، وحميد قدمها لي بشكل سلس جدًا حينما تعرف علي خلال تسجيله أغنية "جلجلي"، وطلب منه التصوير معه في الأغنية وبعدها سمعت الاغنية وعجبتني فقال لي تغنيها.



وأكد أنه بعد النجاح الذي حققته الأغنية كانت تعرض في معرض القاهرة الدولي وكان وقتها يعمل مهندسًا بإحدى الشركات، وطلب منه بعدها مديره أن يتجه للفن لأن صوته قوي.

