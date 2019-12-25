لقطات حية.. مراسم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح وسط انهيار الجزائريين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من بدء مراسم تشييع رئيس الأركان الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح، إلى مثواه الأخير وسط تجمهر شعبى كبير وانهيار المواطنين حزنًا على وفاته، ويعتبر رجل البلاد القوي منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب.



وظهر في لقطات نعش قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية الإثنين، عند وصوله في الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش إلى قصر الشعب، وسط البلاد، يحمله عدد من الضباط، وقد لف بعلم الجزائر، ليتاح للجزائريين وداعه.



وكان رئيس الأركان بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومسئولون آخرون حاضرون، عند وصول الجثمان إلى المبنى القديم الذي كان مقرًا للحكام العثمانيين وبني في القرن الثامن عشر.