أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في تعذيب الحيوانات

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يعيش في هذا الكون وحده، ولكن الله جعله سيدًا فيه وليس سيدًا عليه، ومعني ذلك أننا مستأمنين عليه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e: "هناك مخلوقات موضوعة لها قوانينها والرسول نهى عن إيذاء الكلاب وحينما سُئل عن ذلك قال: "هي أمة من الأمم"، لها احترامها وهي مخلوقة وقد وضع الله سبحانة وتعالى سره الأعظم وهو الروح وينبغي أن تحترم كاحترام الروح".



وتابع: "الإنسان إذا أحسن إليها يثاب وإذا أساء إليها يعاقب، ومثلما تعلمنا من رسول الله والذي قال: "ما من طائر يذبح بغير حق إلا اشتكى إلى الله قاتله فقال يا رب هذا قتلني بغير حق فاقتص لي منه".



واستطرد أنه يومًا سيعرض فيه الجميع أمام الله سبحانه وتعالى ويقتص من المؤذي المعتدي مهما كان هذا المعتدي ومهما كان المعتدي عليه حتى ولو كان حيوانا.



الشيخ "خالد عمران" أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح رأي الشرع في تعذيب الحيوانات#كل_يوم#ON_E pic.twitter.com/0K0v6Izj0O — ON E (@ONENT) December 24, 2019