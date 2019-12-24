-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الموافق 27 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الزوار يتوافدون على ساحة المهد ببيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من توافد الزوار والمصلين، اليوم الثلاثاء، على ساحة المزود في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وتجمع الزوار في ساحة المهد، حيث أقيمت شجرة كبيرة احتفالاً بعيد الميلاد.

وتعتبر كنيسة المهد، من أبرز المعالم في بيت لحم، حيث ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.

واليوم عشية عيد الميلاد، سيتقدم المطران بيير باتيستا بيتسابالا، القائم بأعمال بطريرك اللاتين في القدس، موكبًا من المدينة إلى بيت لحم القريبة، وفي وقت لاحق يقام القداس الليلي في كنيسة المهد، حيث يحتشد المحتفلون في مدخلها المقام من الحجر الرملي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تواصل الاستعدادات فى بيت لحم لإضاءة شجرة الميلاد

شجرة عيد الميلاد تضئ وسط بيت لحم

ازدهار نادر للسياحة فى بيت لحم مع قرب موسم الميلاد

انطلاق احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا واستمرار المظاهرات ضد دياب

منذ حوالي 18 ساعة

منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

منذ حوالي 4 ساعات

تعاون مصرى صينى لتوريد أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء

الصور

image description

صفاء النجار تؤكد أن الأفلام الأمريكية تعمدت تشويه صورة روسيا

image description

صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

image description

صور العرض الخاص لفيلم تسوية حساب لمحمد كريم ونيكولاس كيدج

image description

صور عرض أزياء هانى البحيرى

image description

صور مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

عمرو أديب لـ مدرب الأهلى: "راعى مشاعر الزملكاوية"

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

أيام زمان

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

"ضيع موهبته".. هكذا هاجم سعيد صالح صديق عمره عادل إمام

الأبنودي اشترط على عطيات موافقة يحيى للزواج منها.. فطلبها الطاهر لنفسه

أغرب رسائل المعجبين إلى النجمات.. مطالب بالزواج والحجاب وتهديدات بالقتل

نجم الساعة

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

الصحة

دراسات تحذر من خطورة المكملات الغذائية مع مرض السرطان

أبرزها قلة النوم.. 5 أسباب لتراكم دهون البطن

5 فوائد لتناول 3 تمرات يوميا

تناول فيتامينات خلال العلاج الكيميائي يرتبط بعودة المرض

الرئيس نيوز

كيف أفسدت "النصرة" الإرهابية اتفاق معرة النعمان السورية؟

خفض عدد المستندات الجمركية من ١١ إلى ٧.. نظام جديد للترانزيت

المستشفيات الحكومية في مرمى نيران لجنة الصحة بالنواب

"تشريعية النواب" ترجئ إلغاء الإفراج بنصف المدة في قضايا التجمهر والمخدرات

منوعات

الصحة العالمية تحذر من تداعيات العنف في الكونغو

الأمير فيليب يغادر المستشفى

حلوى عيد الميلاد.. يمكن الاستغناء عن البسكويت أو تعديل مكوناته

لماذا يلقي الأطفال أطباق الطعام على الأرض؟

كشكول

لتخفيف معاناة الأطفال.. محافظ المنوفية يأمر بفحص موقف مدرسة بأشمون

تعرف على رسالة "السيسي" لوزراء التعليم العالي العرب

ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

خلال لقائه بـ"السيسي".. "عبدالغفار" يستعرض استراتيجية الذكاء الصناعي

إسلام سياسي

الإخوان يحاولون احتواء سكرتير القرضاوي

هجوم إخواني على علاء الأسواني

تحذيرات من تحريضات مفتي الإخوان في ليبيا

تشكيكات جديدة في هوية زعيم داعش الجديد

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المحليات بين الواقع والمأمول
لواء.حمدى البطران
أغرب إعدام فى مصر
مؤمن المحمدي
اللغة العامية الفصحى
سيد عبدالقادر
الجامعة العربية ولعنة ليبيا
المزيد

الثقافة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين بثقافة المنيا

"تشكيل الصورة في شعر أبى تمام" بثقافة السويس

الخميس "القومى لثقافة الطفل" يحتفى باليوم العالمى للغة العربية

عبارات الحارة المصرية.. متى تُقال "أركن على جنب"؟

صفحتنا ع الفيس بوك