الزوار يتوافدون على ساحة المهد ببيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من توافد الزوار والمصلين، اليوم الثلاثاء، على ساحة المزود في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، وتجمع الزوار في ساحة المهد، حيث أقيمت شجرة كبيرة احتفالاً بعيد الميلاد.



وتعتبر كنيسة المهد، من أبرز المعالم في بيت لحم، حيث ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.



واليوم عشية عيد الميلاد، سيتقدم المطران بيير باتيستا بيتسابالا، القائم بأعمال بطريرك اللاتين في القدس، موكبًا من المدينة إلى بيت لحم القريبة، وفي وقت لاحق يقام القداس الليلي في كنيسة المهد، حيث يحتشد المحتفلون في مدخلها المقام من الحجر الرملي.