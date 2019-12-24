صورة أحمد سعد يوجه سؤالًا غريبًا لجمهوره

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور له.



ووجه أحمد سعد، سؤالًا لجمهوره، قائلًا: "في حاجة غريبة بتحصل في الحياة بس مش عارف إيه هيا.. حد عارف إيه؟؟".



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.