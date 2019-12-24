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أشرف مرعى: دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع يؤكد قدرتهم على الإنتاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوى
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قال الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن الحكومة اهتمت في المدن الجديدة بالبنية التحيتة لتحقيق الإتاحة لذوي الإعاقة.

وأضاف أشرف مرعي، خلال مدخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس ينسق ويتواصل بشكل مستمر مع وزارة الإسكان، للتأكيد على إجراء الإتاحات في المدن الجديدة، من أجل تيسير سبل حياتهم بدمجهم في المجتمع، كما أنّ تحقيق الإتاحة لهم بمختلف أنواعها، يترتب عليه عملية تعزيز مشاركة وتواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، يؤكد أن هذه الفئة التي تمثل 11% منه، قادرة على أن تنتج وتسهم في البناء وتحقق التنمية.

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