المقرحي عن واقعة إطلاق نائبة النار: من حقها أن تفرح دون مخالفة القانون

علق اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على واقعة إطلاق نائبة فاقوس، الخرطوش في خطبة ابنتها، قائلا، إن ترخيص السلاح للدفاع عن النفس والمال، والنائبة أخطأت في استغلالها لترخيص السلاح وأطلقت النيران في إحدى الحفلات.



وأضاف "المقرحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه من حق النائبة أن تفرح وليس من حقها أن تخالف القانون، ويجب عليها ألا تخلط الحق بالباطل، فالحق أحق أن يتبع.



وأوضح أن المشرع يجب أن يلتزم لما سار إليه، فالشعب انتخبه ليمثله فيجب عليه أن يمثله بالحق فقط ولا يُخالف القانون.

