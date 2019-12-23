أحمد عز يكشف مفاجأة في بداية حياته الفنية

كشف الفنان أحمد عز، عن مفاجأة في بداية حياته الفنية، قائلًا:" أن صوته حلو جدًا"، وفى البداية الفنية كانت يريد أن يصبح مغني.



وأضاف عز، خلال المؤتمر الصحفى للمسرحية "علاء الدين"، أنه كان يدرس موسيقى فى الأوبرا، وعمل حفلتين سابقًا أثناء الدراسة.



مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.



