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إليسا تنعى شاويش المسرح الرحباني بكلمات مؤثرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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نعت الفنانة اللبنانية إليسا، وليم حسواني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وقالت إليسا في نعيها: "خسر لبنان واحد من أهم رموزو الفنية، وليم حسواني.. شاويش المسرح الرحباني اللي كان أجمل حكاية بكل مواسم العز.. بخاطرك يا كبير.. رايح بزمن "ناس بالخنادق ناس بالبارات... العدالة كرتون، الحرية كذبة سلّم عا كبارنا بطريقك لعندن".

يذكر أن وليم حسواني، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بدأ حياته كمدرس لمادة الحقوق، وإستمر يمارسها ولم يغب عن أجواء الفن والشعر، وهو الذي ترعرع عليهما في العائلة والقرية، وكانت مهرجانات بعلبك المحطة التي إنطلق منها ليصبح "شاويش" المسرح الرحباني وأحد نجومه.

واتصل حسواني بالأخوين رحباني، يوم كانا يحضّران لمسرحية "موسم العز"، فقُبل بصفة راقص، لكن عندما سمع صوته عاصي الرحباني دعاه للمشاركة في المسرحية بصفة ممثل ومغني، ليصبح من نجوم مسرح الرحابنة، له أيضًا عدة مشاركات في السينما والدراما، من أبرزها "بياع الخواتم، ميس الريم".

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