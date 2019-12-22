تغريدة مستفزة من أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح والجمهور يلقنه درسًا

أثار أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، انتقادات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهه رسالة مستفزة لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.



وقال أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول مبارح في كأس العالم للأندية 2019، في قطر".



وأضاف: "كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في اسرائيل عن قريب!".



وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات الغاضبة التي وجهها الرواد لأفيخاي، وقال بعضهم: "محمد صلاح رفض يسلم بالايد علي فريقكم عايزه يجي يلعب عندكم".



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.