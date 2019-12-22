الجيش الليبي يمد مهلة مصراته 3 أيام ويحذر شركات الطيران

أعلن الجيش الليبي تمديد المهلة الممنوحة لمدينة مصراتة لإقناع المسلحين، خاصة الشباب، بتسليم السلاح لمدة ثلاثة أيام إضافية فقط بدلا من أسبوع طالب بها أهالي مصراتة، لتنتهي الأربعاء المقبل.



وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي مساء اليوم، إن المهلة جاءت انطلاقا من دور الجيش وحرصه على الحفاظ على الليبيين، معلنًا عدم التعرض للعناصر التي ستخرج من طرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء عمليات الجيش.



ووجه المسماري تحذيرا لشركات الطيران المدنية التي تقوم بنقل السلاح إلى الميلشيات المسلحة في طرابلس، من أنه سيتم استهدافها إذا ثبت تورطها في هذ الأمر، وأن الجيش الوطني لن يتردد في هذا الأمر.



وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن نقل طائرة طراز بوينج 747 أسلحة من إسطنبول لمطار مصراتة وحملت معدات عسكرية وعتادا حربيا.