الجمال: تعاون مصر والسعودية لتنظيم صكوك الأضاحى حلم طال انتظاره

قال المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة إحياء الخراف البرقى، إن توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والأضاحي إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النسك والذي من خلاله يتم تعظيم الاستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية أمر جيد وحلم طال انتظاره، وأنه صاحب هذه الفكرة وأول من نادى بها.



وأضاف محمد الجمال، في تصريحات صحفية له، سافرت إلى المملكة العربية السعودية أكثر من مرة وعندما عرضت الفكرة رحبوا بها وطلبوا وقت لدراستها، مضيفًا: "خاطبت جميع الجهات الرسمية فى الدولة من أجل إقراراها وأن توقيع البروتوكول مع الجانب السعودى يعد بداية لتنفيذ المشروع الضخم على أرض الواقع واستفادة آلاف الحجاج المصريين من هذه الفكرة التى توفر العملة الصعبة ومشقة الذبح داخل الأراضى السعودية".



وأشار الجمال إلى أن لديه تصورًا وخطة واضحة لطريقة التنفيذ وأنه عرضها على جميع الجهات المسئولة وأنه درب خلال الفترة الماضية عشرات الكوادر من الشباب المصريين من أجل تنفيذ الفكرة وتحقيق أكبر استفادة للحجاج والفقراء الذين يتم توزيع لحوم الهدى عليهم، وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري والريال السعودي ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.



ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي "أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية" لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحي لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدى التي يتم ذبحها في إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من 50 منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري "منى وعرفات" وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر، ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.