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منوعات

10 أشياء يمكنك القيام بها فى الكريسماس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:51 م
الكريسماس
الكريسماس
أبوزيد على
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ينتظر الجميع حول العالم أعياد الميلاد بفارغ الصبر، وهناك نصائح وأفكار قدمتها المملكة المتحدة البريطانية، وأعلنت عنها فى الصحف المحلية ولوحات الإعلانات في المتاجر والمكتبات ومواقع التواصل الإجتماعي، مليئة بالمعلومات حول الأحداث التي تحدث في أسبوع عيد الميلاد.

وتناول تقرير لصحيفة ديلى ميل الإنجليزية، الأشياء التي يمكنك القيام بها فى أعياد الميلاد، إليك عشرة أفكار لتبدأ بها:

أولا: يمكنك القيام به هو شراء كلب كتذكار لذلك اليوم، وسيكون ذلك مناسب لعشاق الكلاب الذين يبحثون عن كلاب.

ثانيًا: يمكنك أن تساعد فى تجهيز بيتك والتحقق من الأشياء التى يحتاجها المنزل.

ثالثًا: يمكنك مساعدة المتشردين الذين لا يمتلكون منازل من خلال التطوع فى ملاجيء المتشردين والقيام بالأنشطة الإجتماعية خلال فترة عيد الميلاد.

رابعًا: يمكنك المشاركة فى فعاليات جماعية مجانية في الحدائق في جميع أنحاء البلاد في يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة الميلادية مثل الركض أو السهر مع أصدقائك.

خامسًا: يمكنك القيام بجولة حول مدينتك لمشاهدة معالم المدينة، ثم استمتع بوجبة غداء سريعة في عيد الميلاد مع مجموعة من أصدقائك أثناء الرحلة.

سادسًا: يمكنك مشاركة العشاء مع الجمعيات الخيرية ومساعدة من هم أكبر منك سنًا.

سابعًا: يمكنك تكوين صدقات جديدة من خلال لقاء أصدقاء السكان المحليين القريبون من منطقتك.

ثامنًا: يمكنك التواصل مع أفراد عائلتك لحل الخلافات بينك وبينهم قبل بداية العام الجديد.

تاسعًا: يمكنك الإستفادة من مواقع التواصل الإجتماعي لطرح أفكار وآراء مهمة بشأن أعياد الميلاد.

عاشرًا: لا يجب أن تكون وحيدًا ويمكنك دعوة الأشخاص الذين لا يمتلكون أصدقاء للإحتفال معهم.

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