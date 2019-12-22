الباز يكشف كواليس وتفاصيل التعديلات الوزارية فى "90 دقيقة".. الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، في حلقة خاصة، تفاصيل التعديلات الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



ويستعرض الإعلامي محمد الباز، بالأسماء والمعلومات، الوزراء ونواب الوزراء الجدد، كما يكشف عن تفاصيل وكواليس استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم.



ويكشف أيضًا تفاصيل اختيار أسامة هيكل وزيرًا للإعلام، ولماذا عادت وزارة الإعلام للحكومة من جديد؟، كما يكشف تفاصيل الدفع بعدد من الشباب في مناصب قيادية بالحكومة كنواب للوزراء.



كما يستعرض الإعلامي محمد الباز، تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية "شهيد الشهامة محمود البنا" في المنوفية.



وفي الفقرة الرئيسية من حلقة اليوم الأحد، يذيع الإعلامي محمد الباز، آخر حوار للصحفي الكبير الراحل محمود صلاح، أشهر صحفي حوادث في مصر، والذي كشف فيه مفاجآت تُذاع لأول مرة، أبرزها علاقة عبدالحليم حافظ بسعاد حسني.