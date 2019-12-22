خاص - تعرف على طبيعة المنصب الجديد لرئيس الوزراء

كشف مصدر حكومي برئاسة الوزراء عن طبيعة المنصب الإضافي الجديد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كمسئول الاستثمار وشئون الإصلاح الإداري، إضافة لمهام منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.



وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه "تم نقل تبعية هيئة الاستثمار وكل أعمال الاستثمار لرئيس الوزراء، وكذلك كل الأعمال الإدارية التابعة لوزارة التخطيط، والتي كانت تعرف بالمتابعة والتخطيط والإصلاح الإداري، تحولت للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وانتقلت تبعيتها لرئيس الوزراء".