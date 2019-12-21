حلقة خاصة عن تطورات الأزمة الليبية فى "90 دقيقة".. الليلة

يستضيف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية المحور، الدكتور محمد الأسمر‬، مدير مركزالأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية‬ وعبد الستارحتيتة‬ المتخصص في الشئون في حلقة خاصة عن تطورات الأحداث في ليبيا.



وخلال الحوار يكشف الضيفان تطورات الأزمة الليبية، وتفاصيل الاتفاقية المزعومة بين الرئيس التركي أردوغان وحكومة الوفاق الليبي.



كما يتناول الضيفان خلال اللقاء تحركات الجيش الوطني الليبي في مواجهة المليشيات الإرهابية.



يُشار إلى أن برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي محمد الباز، يبث من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا.