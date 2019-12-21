من أسوان.. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور جديدة لها من أسوان، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صباح الحب".



ظهرت منة فضالي بإطلالة أنيقة باللون الأزرق، حيث ارتدت ملابس رياضية.



وكانت تتواجد منة في سوريا لتصوير مشاهدها في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.



وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



ويتناول مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" قضية التجار بالأعضاء البشرية، وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية، وذلك في إطار بوليسي.