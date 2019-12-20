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خبير تكنولوجيا معلومات يكشف موعد امتلاك مصر لـ "صوفيا 2"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:18 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أكد الدكتور شريف حلمي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر ستمتلك روبوت رقمي مثل "صوفيا" قبل عام 2022، مشيرًا إلى أنه ليس تفاؤل وإنما يقين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سمع هذا التأكيد على هوامش الحوار في منتدى شباب العالم.

ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن مصر تطلق منصة رقمية في الفترة المقبلة مثل دول كثيرة، موضحًا أنه مع وجود روبوتات سيعمل الجميع على تطوير أنفسهم خاصة مع وجود البديل وهو الروبوت الذي يوفر الجهد والاستهلاك.

واستطرد خبير تكنولوجيا المعلومات أنه في منتصف عام 2020 سيتم استكمال التحول الرقمي في مصر، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أكثر من مرة خطورة حروب الجيل الرابع.

ونوه حلمي إلى أن لجنة الفتوى في البرلمان ستناقش عدة تشريعات خاصة بالتحول الرقمي حتى لا يتم إساءة استخدمها من جانب بعض الأشخص، حيث سيتم حماية البيانات من الاختراق من خلال حمايتها عبر تشريعات وقائية وسيتم العمل عليها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح أن زيادة الوعي هو السلاح الفعال في مواجهة حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن الدولة الرقمية تستطيع أن تذلل صعوبات الاستثمار على المستثمرين وتجعل الدولة على الطريق الصحيح.

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