الجيش الليبي يرد على مطالبة السراج تركيا بإرسال قوات (فيديو)

قال خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الليبية، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، طلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا منذ فترة، لكن التنفيذ أمر مستبعد، لأن هناك حسابات كثيرة أمام أنقرة.



أضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار أن العالم يهمه استقرار ليبيا، لأن وجود الإرهاب على أراضيها يمثل خطرًا عالميًا، وليس على ليبيا فقط.



وأكد أن وجود قوات تركية في ليبيا سيواجهها شعب يقاتلها حتى الموت، وليس الجيش الليبي فقط من سيحارب الأتراك:" ليبيا كان لها تجربة سيئة مع الدولة العثمانية من الإذلال ونهب الثروات والاحتلال الغاشم، ثم ختمتها ببيع ليبيا لإيطاليا مقابل 200 ألف ليرة وبعض الجزر".