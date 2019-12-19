ميريام فارس تعلق على منعها من الرقص في السعودية (فيديو)

علقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على قرار منعها من الرقص خلال مشاركتها في موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للرفية بالسعودية.



وقالت ميريام، خلال الحفل: "أنا مسموح لي أطق بالرقبة بس"، وذلك وسط ضحك كل حضور الحفل.



كانت الفنانة ميريام فارس، قد التزمت خلال حفلها الأول بالسعودية بشروط الهيئة العامة للترفية بمنع التمايل والرقص للنجمات خلال الحفل وكذلك الظهور ملابس محتشمة.



وقدمت ميريام خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وبدأت حفلها على نغمات أغنية "قومي"، وأنهتها باغنية "حبيبي سعودي".



كانت الإعلامية والبرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان، أعلنت أن الفنانة ميريام فارس ستتبرع بأجر حفلها في السعودية كاملًا لصالح الأعمال الخيرية بلبنان.