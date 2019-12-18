صخب الشارع يؤجل معرض كتاب بيروت للعام المقبل

أعلن اتحاد الناشرين في لبنان عن تأجيل الدورة الـ63 من معرض بيروت التي كان من المزمع إقامتها في موعدها خلال فبراير من العام القادم للعام المقبل وذلك في خطاب رسمي أرسلته نقابة اتحاد الناشرين إلى دور النشر في لبنان.



وأرجع البيان السبب في التأجيل إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد.



كما أشار البيان إلى أن المعرض كان مقررًا اقامته في الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس 2020.



معرِض بيرُوت العرَبِي الدُّوَلِي لِلكِتَاب هُو معرِض سنوِيّ دُولِيٌّ لِلكِتَاب العربي يُنظِّمُه ويشرُّف عليه النَّادِي الثَّقَافِي العَرَبِي بِالتَّعاوُن مع اِتِّحَاد النَّاشِرِين اللُّبنَانِيِّين على مدار 12 يومًا من شهري فبراير ومارس كل عام، فِي مدِينة بيرُوت فِي الجُمهُورِيَّة اللُّبنَانِيَّة.