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فن

رحاب الجمل تقف أمام محمد رمضان في "البرنس"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:43 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تعود الفنانة رحاب الجمل مجددًا للتعاون مع الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال مسلسل "البرنس"، الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد غياب سبع سنوات عن التعاون معًا بعد آخر أعمالهما في عام 2012 من خلال فيلم "عبده موتة"، الذي شهد صعود محمد رمضان وشهرته سينمائيا ضمن عدد من الأعمال الفنية التي قدمها وقتها منها "قلب الأسد"، و"الألماني".

وتظهر رحاب الجمل في العمل بعد أن شاركت أيضًا أمام محمد رمضان في عمل ثاني وهو فيلم "احكي يا شهرزاد"، والذي قدم في عام 2009، وأخرجه المخرج الكبير يسري نصرالله.

بينما تعاونت رحاب الجمل أيضًا مع محمد رمضان بظهورها كضيفة شرف في مسلسل "الجماعة"، الذي شارك فيه رمضان أيضًا كضيف شرف في عام 2010، بينما لما يتقابلًا في أحداث العمل نهائيًا.

ورحاب الجمل هي ممثلة مصرية، كانت بدايتها من خلال مسلسل "المسداوية" عام 1998 وشاركت بعده في العديد من الأعمال، ولكن الدور الذي كان بمثابة إنطلاقتها ومعرفة الجمهور بها كان في فيلم "احكي يا شهرزاد" عام 2009، من أبرز أدوارها أيضًا "مع سبق اﻹصرار، كيد النسا، عبده موتة، خطوط حمراء".

وكان قد انطلق فجر اليوم الثلاثاء بمدينة الإنتاج الإعلامي تصوير أول مشاهد مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وأخرين.

وكانت قد أبرمت الشركة تعاقدًا مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

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