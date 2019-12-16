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اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:23 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار اليوم، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري 15.99 جنيه للشراء،16.09 جنيه للبيع، بتراجع قدره 6 قروش.

وتراجع سعر الدولار، اليوم، الموافق 16 ديسمبر 2019، ببنك الـCIB مسجلا 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي ليسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع الدولار بمقدار قرشين ليسجل 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس تراجعًا بمقدار ثلاثة قروش ليبلغ 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

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