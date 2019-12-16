معاون محافظ جنوب سيناء: العالم منبهر بتأمين #منتدى_شباب_العالم

أكد معاون محافظ جنوب سيناء، جبريل فتيح عايد، أن مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مؤمّنة بشكل قوي، وهناك تأمين للمناطق الحيوية، وجميع المناطق والمضائق الجبلية، "تأمين أكثر من عالمي".



وأشاد عايد بتعاون مشايخ وقبائل جنوب سيناء، وحرصهم القوي في إخراج المنتدى بشكل لائق أمام دول العالم، ويصبح أقوى المنتديات على مستوى البلاد.



وأوضح أنه تم الاتفاق معهم على التأمين الخاص بالمضائق الجبلية، كما أن شرم الشيخ أصبح لها سور بطول 36 مترا من ناحية الجبل والبحر من الناحية الأخرى، وهي جاهزة ومستعدة لاستضافة أي مؤتمر، كما أن الجميع منبهر بالتأمين، فمصر كلها آمنة، وسيناء هي رمز السياحة في مصر.



وتابع: رسالتي للعالم أجمع هي أن سيناء دائما منذ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي جاهزة لاستقبال السياح وتأمينهم، موضحًا أن الأرباح من السياحة في الوقت الحالي أصبحت عالية، أي 12 ونصف مليار دولار مقارنة بالأعوام السابقة، لذا نشكر الحكومة في التحركات السياحية لما وصلنا له الآن.



يذكر أنَّ منتدى شباب العالم أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصري فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.