الرئيس العراقي يدعو لترشيح رئيس وزراء بعيدًا عن المحاصصة الحزبية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مطالب المتظاهرين وبعيدة عن المحاصصة الحزبية، حسبما أفادت سكاي نيوز، منذ قليل.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية، عن أن معظم الكتل السياسية بالعراق، اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما اعترضت عليه من قبل كتلتي النصر وسائرون، بالإضافة إلى رفض واسع في الشارع العراقي.



وكانت المصادر أوضحت أن إيران تضغط بقوة ليكون السوداني رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من أن مواصفاته لا تتطابق مع المواصفات التي طرحها الشارع لشخصية رئيس الحكومة الجديد.