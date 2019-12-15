-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي: مصر أكثر دولة تأذت من الأوضاع في ليبيا #منتدى_شباب_العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:38 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
طباعة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تأذت كثيرا بسبب الأوضاع في ليبيا، خاصة مع عودة العمالة الكبيرة إلى الأراضي المصرية، وبفضل التنمية والتطور تم استيعاب الشباب، وسارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق، نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "سبل التعاون بين دول المتوسط"، أن مصر حريصة على استعادة الأمن والاستقرار وحل المشاكل في المنطقة، مشيرا إلى أن تأخر إيجاد الحل سيصيب مصر في وقت لاحق بضرر، ولا بد من النظر في الأمور بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه لا بد من نشر ثقافة التنوع وقبول الاختلاف والآخر.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

منذ حوالي 4 ساعات

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الصور

image description

صاحب فكرة تقديم طرف صناعى بـ#منتدى_شباب_العالم: هدفنا الوصول للعالمية

image description

نحاتو "نصب الإنسانية" في #منتدى_شباب_العالم: يقضي على التنمر

image description

"كلنا واحد".. #منتدى_شباب_العالم منصة تجمع رؤى مختلف الجنسيات (صور)

image description

صور جلسة التحديات الأمنية بـ #منتدى_شباب_العالم

image description

صور نجوم الفن والإعلام فى حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكى

الأكثر قراءة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

السيسي: الجيش الوطني ليس له مصالح وكل ما يهمه الوطن فقط #منتدى_شباب_العالم

أبرز ملامح تعديلات قانون ضريبة الدخل

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

"الباكوتشيول".. سحر إخفاء التجاعيد

علماء يطورون سطحا ذاتي التنظيف ضد البكتيريا

ماليزيا تطعّم زوارها الأجانب لمكافحة شلل الأطفال

سلاح فعال لمرضى السكري

الرئيس نيوز

حجب جائزة أفضل سيناريو لـ"ساويرس الثقافية"

السيسي: نرفض لفظ اللاجئين.. والموجودون في مصر ضيوف

السيسى: لا بد من توفير بنية أساسية لإفريقيا.. والقارة السمراء سوق واعدة

حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

منوعات

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

ممنوع اصطحاب المحمول والكاميرات في لجان الامتحانات بالسلام

طالبة تحاول الانتحار بسم فئران داخل مدرستها في سوهاج

انطلاق مؤتمر "اليابان إفريقيا للإلكترونيات والأتصالات" بالجامعة المصرية اليابانية

بمباركة الأب.. طفلة تتعرض للإغتصاب من 30 رجلا

إسلام سياسي

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

وثيقة استخباراتية تؤكد وصول 90% من الدواعش الأجانب لسوريا عبر تركيا

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا "2"
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
المزيد

الثقافة

إدراج محفوظ عبدالرحمن ضمن مشروع "عاش هنا"

"أصوات أدبية" تصدر المجموعة القصصية "الغرفة 201"

الشروق تصدر الطبعة الثالثة من "رحيق العمر" لـ جلال أمين

عرض ولاد البلد يتوجه إلى أسيوط بعد تكريمه فى المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك