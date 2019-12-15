السيسي: مصر أكثر دولة تأذت من الأوضاع في ليبيا #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تأذت كثيرا بسبب الأوضاع في ليبيا، خاصة مع عودة العمالة الكبيرة إلى الأراضي المصرية، وبفضل التنمية والتطور تم استيعاب الشباب، وسارت في برنامج لتطوير البنية الأساسية غير مسبوق، نقلها لمرحلة جديدة في جذب الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "سبل التعاون بين دول المتوسط"، أن مصر حريصة على استعادة الأمن والاستقرار وحل المشاكل في المنطقة، مشيرا إلى أن تأخر إيجاد الحل سيصيب مصر في وقت لاحق بضرر، ولا بد من النظر في الأمور بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه لا بد من نشر ثقافة التنوع وقبول الاختلاف والآخر.