إقبال كبير على جناح "مودة" بـ #منتدى_شباب_العالم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه على مدار اليومين الماضيين من منتدي شباب العالم، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي التواجد بالجناح الخاص بمشروع الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية مودة، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المشاركين بالمنتدى للتعرف علي مشروع مودة وأهدافه، وكيفية الحصول علي المواد التدريبية الخاصة بالمشروع.



والتقت وزيرة التضامن بعدد من الشباب المشارك بالمنتدى وأطلعتهم على المحتوى التدريبي والمنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها غدًا الإثنين.



ويستهدف مشروع مودة سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويًا، وذلك فى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبًا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب، والتى تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعى سنويًا، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبًا تابعًا لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.