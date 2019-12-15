أبوالغيط: العالم سيدفع ثمنًا غاليًا لعدم حل القضية الفلسطينية #منتدى_شباب_العالم

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عملية تسليح أو التفكير في تسليح الذكاء الاصنطاعي، تمثل بعدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين، موضحا أنه يعد ثورة ستبقى مع البشرية لعدة قرون قادمة، وتحوله إلى سلاح بدلاً من أن يخدم البشرية.



وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته في جلسة "التحديات الراهنة لمواجهة الأمن والسلم الدوليين"، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، أنه من الممكن جدا أن يدفع المجتمع الدولي والعالم ثمنًا غاليًا في انزواء القضية الفلسطينية.



وأشار أبوالغيط، إلى أن الفشل في عملية تنظيم الانبعاثات الحرارية سوف تكون له تأثيرات اقتصادية مخيفة، وهذا ما نراه في غرب إفريقيا بسبب الجفاف، مما يؤثر على استقرار الأمن والسلم الدوليين.

