الكويت توقف مسؤولا بـ"خلية الإخوان" وترحله إلى مصر

قبضت السلطات الأمنية الكويتية على أحد كوادر تنظيم الإخوان المسلمين بعد عملية رصد ومراقبة، حيث كان على صلة بخلية الإخوان التي ضبطتها الكويت منتصف يوليو الماضي.



وتم القبض أمس على المذكور "إسلام.ع" يعمل طبيب أسنان في الكويت، بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى بمحافظة سوهاج.



وأكدت التحقيقات أن المتهم على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين مصر والكويت، وسبق أن غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول آخرى بعد انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك 4 أشهر.



وعاد المتهم إلى الكويت مجددا بعد حصوله على معلومات أنه لم يعد مطلوبا لدى السلطات الكويتية، لكن الأمن الكويتي أوقفه لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.



وخلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الكويتية، اعترف إسلام بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وشارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم بمصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال، وسط ترجيحات بأن يكون على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.



وقالت الصحيفة إنه تم ترحيل اسلام إلى القاهرة اليوم، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان لابقائه في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، لكن السلطات الكويتية رفضت باعتبار هذا الأمر "خط أحمر".



ورحلت الكويت يوليو الماضي عددا من كوادر وأفراد تابعين للإخوان تورطوا في عمليات إرهابية ضد مصر واتخذوا من الكويت مسرحا لنشاطهم.