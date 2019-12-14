-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت توقف مسؤولا بـ"خلية الإخوان" وترحله إلى مصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:04 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
قبضت السلطات الأمنية الكويتية على أحد كوادر تنظيم الإخوان المسلمين بعد عملية رصد ومراقبة، حيث كان على صلة بخلية الإخوان التي ضبطتها الكويت منتصف يوليو الماضي.

وتم القبض أمس على المذكور "إسلام.ع" يعمل طبيب أسنان في الكويت، بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى بمحافظة سوهاج.

وأكدت التحقيقات أن المتهم على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين مصر والكويت، وسبق أن غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول آخرى بعد انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك 4 أشهر.

وعاد المتهم إلى الكويت مجددا بعد حصوله على معلومات أنه لم يعد مطلوبا لدى السلطات الكويتية، لكن الأمن الكويتي أوقفه لحظة دخوله المطار بناء على المعطيات التي تملكها وزارة الداخلية عن علاقاته ودوره.

وخلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الكويتية، اعترف إسلام بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وشارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم بمصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال، وسط ترجيحات بأن يكون على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

وقالت الصحيفة إنه تم ترحيل اسلام إلى القاهرة اليوم، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان لابقائه في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، لكن السلطات الكويتية رفضت باعتبار هذا الأمر "خط أحمر".

ورحلت الكويت يوليو الماضي عددا من كوادر وأفراد تابعين للإخوان تورطوا في عمليات إرهابية ضد مصر واتخذوا من الكويت مسرحا لنشاطهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة كويتية: مصر تسلمت خلية "إخوان الكويت" على دفعتين

تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان" الإرهابية بالكويت

الخارجية الكويتية تعلن تسليم خلية الإخوان لمصر

"الرأي" الكويتية: الخلية الإخوانية عقدت اجتماعاتها في قطر وتركيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

التعليم تكشف حقيقة المناهج المزورة لـ"فترة الحكم العثمانى لمصر" (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

منذ ساعتين و 52 دقيقة

السيسي يفاجئ زين "قاهر السرطان" ويطلب مصافحته بمنتدى الشباب (فيديو) #منتدى_شباب_العالم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

جوتيريس لشباب العالم: الأمم المتحدة بحاجة لأفكاركم #منتدى_شباب_العالم

الصور

image description

جامعة أسوان تشارك في ملتقى شباب العالم بشرم الشيخ

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

تعليق ناري من عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

سلاح فعال لمرضى السكري

الوقت المناسب لتناول الرضيع منتجات الأرز

6 أسباب تؤدي إلى الشعور بنغزات الصدر

كيف تعرف أن طفلك مدلل؟

الرئيس نيوز

السيسى: منتدى شباب العالم رسالة سلام قائمة على الحوار

تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى الشباب يؤكد دور مصر الريادى فى الشرق الأوسط

أول عارضة أزياء محجبة فى العالم للشباب: لا تستسلموا لليأس وتمسكوا بالأمل

أحمد حلمي لـ"شباب العالم": "أنا ابن السبع حضارات"

منوعات

أول فتاة في العالم تقود طائرة دون ذراعين (فيديو)

تراجع صيد وحيد القرن في ناميبيا خلال 2019

بيع آلية تشفير خاصة بهتلر بـ100 ألف دولار

الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

كشكول

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالغربية

حكاية المحارب "زين" الذى هزم السرطان 4 مرات

رئيس جامعة طنطا: منتدى شباب العالم دوره تبادل الأفكار

تفاصيل خطة "تعليم القاهرة" لامتحانات نصف العام

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هزيمة منطقية لإخوان الجزائر
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. إبراهيم عبدالمجيد في منتدى المستقبل بـ"السايكلوب"

8 فبراير.. انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

"ايكون ميديا" تخصص مهرجانها للمخرج الراحل سمير سيف

انطلاق فعاليات الأسبوع السابع للمواطنة فى "شلقام" ببنى مزار

صفحتنا ع الفيس بوك