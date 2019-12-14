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قائد الجيش الجزائري: تبون الرجل المناسب لقيادة البلاد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:37 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكد الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، أن الشعب اختار الرئيس عبدالمجيد تبون بكل شفافية ونزاهة ووعي ليترأس البلاد.

وقال صالح في أول تعليق على انتخاب تبون رئيسا للجمهورية "تبون هو الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، ونتمنى للرئيس تبون كل النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية النبيلة".

وشدد رئيس أركان الجيش على أن القوات المسلحة ستبقى مجندا وداعما للرئيس الذي اختاره الشعب، ولن يتخلى عن التزاماته الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن.

وأضاف صالح "أن جهود الجيش الوطني الشعبي التي بذلها ويبذلها وفقا لخطة استراتيجية مدروسة وضعت نصب أعينها الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية المرافق العامة وأملاك المواطنين، فضلا عن المرافقة المتبصرة لجهاز العدالة وحماية المسيرات السلمية، طيلة عشرة أشهر كاملة، والحرص على ألا تراق قطرة دم واحدة".

وأكد رئيس الأركان أن الصلة تعززت بين الشعب وجيشه، واستجاب المواطنون لا سيما فئة الشباب الواعي والمتحمس التواق لغد أفضل يجد فيه مكانته المستحقة، وتجاوبوا مع المواقف الثابتة لجيشهم النابعة والمستلهمة من تاريخ الجزائر العريق الحافل بالبطولات والأمجاد والتضحيات الجسام على مر العصور.

وأردف قائلا: "أسهم هذا التلاحم والتجاوب بين الشعب وجيشه في المضي قدما على مسار اجتثاث العصابة التي عاثت في الأرض فسادا ونهبت خيرات البلاد ومقدرات الأمة، وقد وصلنا إلى هذه النتائج الباهرة التي توجت بنجاح مسعى الانتخابات الرئاسية".

وفاز الرئيس تبون في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى محققا 58% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التي تتم لأول مرة بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

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