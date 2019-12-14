الليلة.. حفل سلمى مختار ببيت العود بالهراوى

يُقيم بيت العود العربى٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بمقره ببيت الهراوى خلف الجامع الأزهر٬ فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، حفل جديد من حفلات أساتذة بيت العود.



وتقدم الفنانة سلمى مختار وفرقتها الموسيقية، مجموعة مختارة من أغانى التراث المصرى لعمالقة الطرب منهم: "أم كلثوم، ليلى مراد، عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش٬ نجاح سلام٬ وردة٬ شادية٬ وغيرهم"، بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات الفنان الكبير نصير شمه وبعض القوالب الموسيقية منها "السماعى" و"اللونجا".



يذكر أن بيت العود العربى٬ يعد أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود، والبزق، والماندولين، وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.