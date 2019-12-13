أشرف أباظة: شقيقي زكي فطين عبد الوهاب أرهق والدتي منذ طفولته

روى أشرف أباظة، شقيق الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تفاصيل تلقيه خبر مرض شقيه بالسرطان، مؤكدًا أن الأمر كان كالصاعقة بالنسبة له.



وقال خلال لقائه في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الحمد لله إن ربنا عفا عنه وشفاه، وتلقيت خبر مرضه كالصاعقة لأن لدي تعلق بزكي بطريقة غير معقولة وأنا اعتبره ابني تلقيت الخبر".



وأضاف: "ربنا هداني أن اتصل بالسيدة الجميلة الفنانة نادية لطفي، وشرحت لها الوضع وهي تحركت ودعمتنا دعم كبير جدًا بعد ربنا، بالإضافة إلى الدعم المعنوي لمثل هذه الحالات وأن يكون محاط بمحبيه سواء كانوا فنانين أو غير الوسط الفني وزكي وجد دعم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع: "عشنا مع والدتنا ووالدي الروحي فطين عبد الوهاب، الذي رباني وله فضل كبير جدا عليّ وعلمنا الحب منذ صغرنا وعشنا معنا إلى سن 21 سنة وسيبك من الوجة الملائكي هذا زكي كان شقي جدًا وهو صغير".



سبب تعب زكي فطين عبد الوهاب للفنانة ليلى مراد



وأكد أن زكي فطين عبدالوهاب، كان يرهق والدته في طفولته جدًا وعندما جاءت ولادته ولدته قيصري واعترضت على معهد السينما فقالت له: "من ولادتك وإنت تاعبني"

مشيرا إلى أنه كانت بينهما الكثير من الخلافات في فترة شبابهما، بسبب حبه للبنات واتهم زكي فطين شقيقه بأن البنات كانت تعجب به أكثر منه.



