مؤرخ يكشف تفاصيل مخطط عودة الخلافة العثمانية بقيادة أردوغان

علق الدكتور محمد الشافعي، المؤرخ والكاتب، على اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن على يد العثمانيين، قائلا، إن مسألة إبادة الأرمن مستقرة تاريخيا منذ سنوات طويلة ولسنا في حاجة لإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بها.



وأضاف "الشافعي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن مجرد ألاعيب سياسية بين الدول وبعضها.



وأوضح أنه على الدولة التركية أن تعترف بأخطائها، مشيرا إلى أن مسلسل ممالك النار تحدث عن المذابح التي ارتكبها سليم الأول في مصر وكافة الدول العربية.



وذكر أن الصراع التركي اليوناني الآن هو إرث لما فعلته الدولة العثمانية في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن انزعاج الأتراك من اعتراف مجلس الشيوخ الأمريكي بإبادة الأرمن على يد العثمانيين؛ لكونه يمثل ثقل سياسي على المستوى الدولي.



وتابع: "السياسة الأمريكية تعيش حالة شيزوفرنيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تصريح له إنه يحب تركيا وبينه وبين الرئيس التركي تفاهمات كثيرة، وقبلها بأسابيع هدد بعقوبات كبيرة على تركيا لإصرارها على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي".

