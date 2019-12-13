أضرار شرب مياه الأمطار على الجهاز الهضمي

على عكس ما يعتقد العديد من الأشخاص نجد أن مياه الأمطار تحمل العديد من البكتيريا وجسيمات أتربة دقيقة، لا تظهر بالعين المجردة، وهذا يجعلنا على حذر من استخدام مياه الأمطار في الشرب؛ حتى لا يتعرض الجسم للضرر.



ووفقًا لموقع "HEALTH" نجد أن مياه الأمطار قد تسبب ضررا للجسم والإصابة بالنزلات المعوية والإسهال والقيء، والآلام الشديدة في المعدة، القيء المتكرر، الإسهال الشديد، ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في المعدة، ونزلات برد والتهاب رئوي في حالة وصول المياه المحملة بالميكروبات للجهاز مع الشعور بالصداع الشديد.



والعلاج الخاص بهذه الحالة يكون مضادات حيوية، ولكن تحت إشراف الطبيب.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن يسود طقس بارد اليوم معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.