قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون، إن قِصر النظر يرفع خطر انفصال الشبكية، وذلك بدءًا من 3 ديوبتر.



وأوضحت الرابطة أن الخطر يكمن في شكل مقلة العين، وتكون المقلة أطول من الطبيعي لدى المصابين بقِصر النظر، ما يجعل الشبكية أكثر نحافة، وأكثر عُرضة للضرر مثل ثقوب الشبكية، والتي قد تؤدي إلى انفصال الشبكية إذا لم تعالج في الوقت المناسب.



وتتمثل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية في تدهور الرؤية مثل ظلال في مجال الرؤية، أو ومضات ضوئية، أو نقاط سوداء.



وبملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب بسرعة للعلاج في الوقت المناسب مثل العلاج بالليزر.