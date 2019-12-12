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علي حميدة يكشف سر 46 حفيدًا رغم عدم إنجابه.. وحلمه بالأميرة ديانا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان علي حميدة، عن أن له 46 حفيدا، رغم أنه لم يحظ بإنجاب أي أولاد، بسبب انفصاله عن زوجته.

وقال حميدة، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه الإعلامية أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، إن هؤلاء الأحفاد هم جميع الأطفال في عائلته، موضحًا أن كل طفل يولد في العائلة يعتبره حفيده ويلبي جميع طلباته.

وبالإشارة لفسخ حميدة خطوبته 4 مرات، من جنسيات مختلفة، قال: "في المرة الأولى قرفت من أكلنا، الثانية قالت بتكلم أختك مرتين وبتكلمني مرة واحدة".

وأردف حميدة، أنه ليس معقدا من السيدات، وأنه حلم بالزواج من الأميرة ديانا. شاهد

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