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كيف يدعم أحمد الحلو زوجته الفنانة ديما بياعة في أعمالها؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:04 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديما بياعة، عن حرصه الدائم على دعمها في أعمالها الفنية، مؤكدًا أن ذلك من الحب.

وقال خلال لقائه برفقة زوجته في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إنه يدعمها في بعض أدوارها برأيه وكذلك في اختيار الملابس التي ترتديها خلال أعمالها.

وأكدت ديما، أن دورها في مسلسلها الأخير "سلاسل ذهب"، زوجها هو من أقنعها به، وأكد أن الفنان أحيانًا لا يرى الشخصية مثلما يراها الآخرون ولهذا حقق العمل نسبة نجاح كبيرة.

وذكرت ديما، أن ما يقلقها هو النصوص، فدائمًا يأتيها نصوص جيدة ولكنها ترى أن الدور لا يتناسب معها بغض النظر عن الجهة الإنتاجية.

وعن أدوارها الفنية الجديدة، قالت إنها تستعد للمشاركة في عمل سوري مشترك.

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