علي الهلباوي: ورثت صوتي عن مؤذن وكنت أحضر الجلسات الصوفية

قال الفنان علي الهلباوي، إنه ورث صوته عن والده، وجده الشيخ محمد الهلباوي، الذي كان مؤذنا في باب الشعرية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان دائم التردد على جلسات الحضرة الصوفية، ويستمع للمنشدين منذ سن مبكرة، ويذهب إليها مع أهله ويستمع إلى المندشين منذ نعومة أظافره.



وأوضح الهلباوي، أن المبتهل محمد عمران والمقرئ محمود محمد رمضان كانوا فنانين في أدائهم، ولمسوا قلبه من الداخل عند الاستماع إليهم.



ولفت إلى أنه كان يغني في المدرسة والنادي، لكن لم يحترف الغناء إلا بعد انتهاء دراسته، ثم التحق بفرقة جده للإنشاد الديني.

