الحاسبات: 25% نموا فى مبيعات أجهزة الكمبيوتر خلال الربع الأخير

قال المهندس خالد إبراهيم عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "الحاسبات الآلية" إن حجم مبيعات أجهزة الكمبيوتر شهدت نموا كبيرا بلغ ٢٥% خلال الربع الأخير، متوقعا أن يشهد عام 2020 نمو جديد مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقوم على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.



وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مبيعات أجهزة التابلت والكمبيوتر المحمول اللاب توب استحوذت على ٧٦% من مبيعات الحاسبات في حين استحوذت أجهزة الكمبيوتر المكتبية على 24% المتبقية.



وأوضح عضو شعبة الاقتصاد الرقمي أن حجم مبيعات السوق تجاوز 1.67 مليون جهاز خلال العشر شهور الأولى للعام الجاري، متوقعا أن يصل المبيعات الإجمالية للعام إلى 2 مليون وحدة سنويا.